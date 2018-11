Suspicion de fraude dans le milieu du football - "La loi sur les repentis aurait dû prévoir un devoir de discrétion"

(Belga) L'avocat Walter Damen, qui défend le gardien de but de Waasland-Beveren Davy Roef dans l'enquête sur des fraudes et matches truqués dans le milieu du football belge, regrette que la loi sur le statut des repentis n'ait pas prévu un devoir de discrétion. "Dès mardi, les médias affirmaient qu'un certain nombre de personnes devaient attendre nerveusement les possibles révélations de Veljkovic. Ces personnes pourraient encore faire disparaitre des éléments de preuve. Ce n'est pas une bonne chose que ce dossier soit l'affaire la plus commentée dans les médias", a regretté l'avocat mercredi soir sur la chaîne Canvas.

Mardi, on a appris que l'agent de joueurs Dejan Veljkovic avait conclu un accord avec le ministère public en vertu duquel, en échange de la livraison d'informations importantes, il n'écoperait que de cinq ans de prison avec sursis et d'une amende de 80.000 euros avec sursis. Mais pour que cet accord soit appliqué, il faut encore que l'agent fasse des déclarations substantielles et que celles-ci soient corroborées par d'autres éléments du dossier, a souligné à la télévision Me Walter Damen. Il s'avérera peut-être que les déclarations de Dejan Veljkovic ne correspondent pas à la réalité. Et le tribunal peut encore juger que la peine prévue dans le mémorandum est finalement insuffisante, a-t-il ajouté. Avant de conclure que le plus important est de rétablir la confiance à l'égard du football belge.