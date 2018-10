Suspicion de fraude dans le milieu du football - Le parquet fédéral fait appel de la libération sous conditions de Fabien Camus

(Belga) Le parquet fédéral a décidé d'interjeter appel contre la décision de la chambre du conseil de Tongres de libérer le footballeur Fabien Camus sous conditions et contre le paiement d'une caution, indique-t-il vendredi. L'ancien joueur du KV Mechelen avait été placé sous mandat d'arrêt après son audition, mercredi, dans le cadre du dossier de suspicion de fraude dans le milieu du football.

La chambre du conseil de Tongres a décidé vendredi de libérer Fabien Camus sous conditions et contre le paiement d'une caution de 20.000 euros. En raison de l'appel du parquet fédéral, la chambre des mises en accusation d'Anvers devra examiner le dossier dans un délai de deux semaines. Fabien Camus est inculpé de participation à une organisation criminelle et de blanchiment. Selon son avocat Didier de Quevy, le joueur est mis en cause parce qu'il connaît l'agent Mogi Bayat. (Belga)