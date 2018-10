Suspicion de fraude dans le milieu du football - "Les supporters sont touchés au coeur" (Belgian Supporters)

(Belga) Le présumé scandale des matches truqués dans le championnat belge touche les supporters en plein coeur. C'est ce qu'a déclaré ce jeudi Eddy Janssis, fraîchement nommé président de l'association des supporters Belgian Supporters. "Les responsables de la fédération et de la Pro League doivent régler cela le plus vite possible."

Eddy Janssis peut encore ignorer les suspicions de fraude fiscale et de blanchiment d'argent mais "arranger des matches est la pire chose qui puisse arriver à un supporter", a expliqué le président qui a repris le flambeau de l'association Mary Dieleman la semaine dernière. "Vous allez voir un match avec beaucoup de passion mais le résultat est alors déjà connu d'avance. Alors, vous pouvez aller au cinéma ou au théâtre. Ce qu'il y a de beau avec le football, c'est justement que vous ne pouvez jamais savoir ce qui va se passer", a déclaré Janssis. L'organe serait heureux que tout soit nettoyé. "Il est important que les bonnes personnes soient attrapées et que le nom des personnes qui sont innocentes soit blanchi", a poursuivi Janssis qui attend une action. "C'est aux personnes de la fédération et de la Pro League de prévoir cela à l'avenir. Nous devons faire en sorte que tout soit organisé de la manière la plus nette possible." "Cela touche les supporters en plein coeur. Certains ne viendront plus aux matches mais un supporter reste derrière son équipe. Cela ne va pas vite changer", a expliqué Janssis. "Les gens pointent souvent les supporters qui dépassent les bornes mais de l'autre côté, des choses louches se passent dans les coulisses des stades. Cela fait plus honte au football belge que certains incidents avec des supporters." "Apparemment, vous n'avez pas besoin d'un Chinois pour casser le football. On dirait qu'on ne parle plus de football dans les hautes sphères du football, mais on dirait qu'il s'agit de ne faire que de l'argent et rapidement. C'est la perception que les fidèles supporters ont depuis longtemps", a ajouté Janssis dans son communiqué. "Fausser des matches est le pire que vous puissiez faire aux supporters, sans lesquels il n'y aurait pas de football, pas de revenus publicitaires, et le contrat télévisé perdrait de sa valeur. Les supporters belges sont blessés. Il faut croire que ce sont les seuls qui sont vraiment fidèles à leur club. Le reste est maintenant dans la brume des courtiers et de la folie financière." Des actions ne sont pas encore à prévoir. "Il est encore trop tôt pour cela." (Belga)