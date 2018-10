Suspicion de fraude dans le milieu du football - Lokeren n'a pas davantage d'informations, l'entrainement de mardi confié à Vidarsson

(Belga) Peter Maes était encore en train de diriger l'entrainement des joueurs du Sporting Lokeren lundi après-midi. Un peu plus tard, le coach a été interpellé. Il doit être présenté à un juge d'instruction mardi, dans le cadre de la vaste enquête qui ébranle depuis près de deux semaines le football belge.

Le club a brièvement communiqué lundi soir, annonçant avoir appris "via la presse" que son T1 avait été interpellé. "Plus tôt dans la journée d'aujourd'hui, Peter Maes avait été invité à Hasselt pour une discussion par rapport au dossier fraude", indique le club. "Ce soir, le club a appris via les médias que le coach sera présenté demain au juge d'instruction. Nous ne disposons pas davantage d'informations pour le moment. Deux entrainements sont prévus demain. Arnar Vidarsson (assistant de Peter Maes, NDLR) prendra à son compte celui du matin", indique encore la formation. (Belga)