Suspicion de fraude dans le milieu du football - Patrick Janssens et Roger Lambrecht font partie des personnes auditionnées

(Belga) Le patron du KSC Lokeren, Roger Lambrecht, et l'ex-CEO du KRC Genk, Patrick Janssens, font partie des personnes auditionnées mardi et mercredi dans le cadre de l'enquête sur le "footballgate" en Belgique, a appris Belga à bonne source. Au total, 16 personnes ont été interrogée, dont l'ex-entraineur Peter Maes et sa compagne.

Les auditions ont eu lieu à la suite des déclarations aux enquêteurs de Dejan Veljkovic, qui a le statut de "repenti" dans cette enquête ouverte pour de possibles fraudes, matches truqués et faits de blanchiment d'argent dans le milieu du football belge. Outre les auditions, trois perquisitions ont eu lieu à Lommel et Duffel, a rapporté le parquet fédéral. Peter Maes, ancien coach de Malines, de Lokeren et du Racing Genk, a été interrogé une nouvelle fois, après avoir été interpellé puis inculpé en octobre dernier. Selon le communiqué du parquet fédéral, il fait partie des personnes privées de liberté mardi. Il a été libéré sous conditions le lendemain. Sa compagne a elle été libérée directement après audition. Il s'agissait "d'établir le circuit suivi par des sommes d'argent relativement importantes potentiellement liées à des commissions occultes qu'aurait reçues P. M.", a précisé le parquet. L'ancien entraineur des gardiens du KRC Genk et de Lokeren Erwin Lemmens, actuellement membre du staff des Diables Rouges, ainsi que l'ex-président du KRC Genk Herbert Houben ont également été entendus en tant que suspects, a-t-on appris. (Belga)