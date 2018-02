Sven Mary demande l'acquittement de Salah Abdeslam à cause d'une faute de procédure "typiquement belge"

Le célèbre avocat a sorti un argument choc dès ses premiers arguments pour défendre son client, dans le cadre du procès de la fusillade survenue rue du Dries à Forest, après les attentats de Paris. Il a trouvé un vice de procédure capable de faire passer pour irrecevables les poursuites envers Salah Abdeslam.

Malgré l'absence de Salah Abdeslam, principal prévenu dans le cadre de la fusillade rue du Dries à Forest en 2015, rentré dans son prison près de Paris, l'audience devant le tribunal correctionnel de Bruxelles a repris ce jeudi. Après les plaidoiries des deux dernières parties civiles, cet après-midi Sven Mary, l'avocat du seul rescapé du commando des attentats de Paris, a sorti ses premiers arguments pour défendre son client. Et comme le pensait notre envoyée spéciale et experte dans les dossiers de terrorisme, Dominique Demoulin, il s'agissait "d'une bombe".

Car le célèbre avocat est un spécialiste de la procédure judiciaire. Et il a trouvé une faille typiquement belge, puisqu'elle aurait trait à la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire.

Me Sven Mary estime qu'il y a eu violation de l'article 12 de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire et demande donc que les poursuites soient déclarées irrecevables concernant son client, Salah Abdeslam.

Selon le pénaliste, les premières ordonnances délivrées dans ce dossier l'ont été par le juge d'instruction Patrick De Coster, lequel est établi auprès du tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles.

Or, les ordonnances ont été délivrées en langue française. Il s'agit là d'un vice de procédure qui doit conduire à l'abandon des poursuites dans ce dossier, a soutenu Me Sven Mary.





"Pourquoi plaider ?"

Me Sven Mary, conseil de Salah Abdeslam, avait entamé jeudi vers 13h40 sa plaidoirie devant le tribunal correctionnel de Bruxelles par des questions. "Pourquoi encore plaider? Pour satisfaire mon égo que certains disent surdimensionné? Pour ne pas mettre à la poubelle le travail que nous avons accompli pendant les vacances de Noël? Pour faire son intéressant?"

"Salah Abdeslam a dit qu'Allah était son seul juge et qu'il n'avait pas peur ni de vous, ni de votre sanction madame la présidente. A quoi bon défendre celui qui a accepté de l'au-delà la peine qu'on ne lui a pas encore infligée?"

A la différence de Salah Abdeslam, j'accepte votre autorité et la respecte. Elle est le rempart contre la barbarie. La procédure doit être respectée même si elle est dure



Ne pas respecter la procédure, c'est donner raison à l'Etat islamique?



Pour Sven Mary, Salah Abdeslam attend son sort à la manière d'un "stoïcien"."Je pense que son sort, je peux l'impacter. Beaucoup de choses doivent être dites, sur le droit et sur les faits. A la différence de Salah Abdeslam, j'accepte votre autorité et la respecte. Elle est le rempart contre la barbarie. La procédure doit être respectée même si elle est dure."

"Quel est le but de l'Etat islamique? Nous ramener à l'état sauvage. Si on se permet de ne pas respecter la procédure, peu importe la vox populi, c'est donner raison à ceux qui veulent détruire l'Etat de droit."

Me Mary pressent également que les conclusions qu'il va énoncer "vont être inaudibles pour la rue".

Salah Abdeslam et Soufien Ayari sont prévenus devant le tribunal correctionnel de Bruxelles pour tentative de meurtre dans un contexte terroriste et pour possession illégale d'armes à feu, à la suite de la fusillade de la rue du Dries à Forest, le 15 mars 2016.





Affirmer que la ceinture explosive était défectueuse n'était pas un hasard, selon Me Mary



"Ce n'est pas un hasard qu'une semaine avant ce procès arrive l'information selon laquelle la ceinture de Salah Abdeslam était défectueuse", a affirmé jeudi Me Sven Mary, avocat de Salah Abdeslam, devant le tribunal correctionnel de Bruxelles.



"Ce procès a été pollué, je pèse mes mots, par tout ce que vous avez vu, lu, entendu sur Salah Abdeslam, avant même que celui-ci ne soit attrapé", a avancé Me Mary à l'attention des juges."Et ce n'est pas un hasard qu'une semaine avant ce procès arrive de Paris l'information selon laquelle la ceinture de Salah Abdeslam était défectueuse", a ajouté le pénaliste. "Ce serait hypothétique de dire qu'il n'y a rien eu avant le 15 mars 2016 bien sûr, mais vous n'êtes pas là pour juger de ça aujourd'hui. Néanmoins, la folie médiatique, sociale, sécuritaire qui entoure ce procès pourrait donner l'impression du contraire. Mais Salah Abdeslam lui-même ne vous demande rien de moins que cela, lorsqu'il vous dit de ne vous baser que sur les preuves scientifiques", a-t-il poursuivi. "Jugez Salah Abdeslam comme vous jugeriez Dupont. Vous devez vous extraire de tout ce qui ne sort pas des cartons", a dit Me Mary.



Pour l'avocat, il aurait même été plus logique de juger ces faits relatifs à la fusillade rue du Dries après le procès des attentats de Paris, voire de juger ces faits en France comme une continuité des attentats de Paris.