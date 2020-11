TC Anvers - Dix ans de prison et une amende de 2,8 millions € pour un trafiquant d'êtres humains

(Belga) Le tribunal correctionnel d'Anvers a condamné mercredi le responsable d'un trafic d'êtres humains à dix ans de prison pour avoir faire passer clandestinement 234 migrants en transit en utilisant les parkings situés le long de la E34. L'homme a également écopé d'une amende ferme de 12.000 euros par victime, portant le montant total de celle-ci à 2.808.000 euros. Neuf complices se sont vu infliger des peines allant jusqu'à 8 ans de prison ainsi que de lourdes amendes.

L'enquête a débuté en septembre 2019 avec l'information d'un agent de sécurité qui avait vu un groupe de personnes monter dans une camionnette sur un parking de l'E34 à Mol-Postel. Après analyse des images des caméras ANPR, il est apparu que la camionnette avait plusieurs fois traversé la frontière française depuis le mois de juin. Des observations, une analyse rétroactive des communications téléphoniques et des données transmises par les antennes-relais ont mis en lumière les activités d'une organisation qui avait fait passer au moins 234 transmigrants de manière clandestine. Les victimes devaient payer entre 3.000 et 5.000 euros pour le transport. Les migrants étaient récupérés dans les environs d'un camp de réfugiés près de Dunkerque et acheminés vers les parkings autoroutiers le long de l'E34 à Mol-Postel et Vorselaar. Ils devaient ensuite se cacher dans les bois derrière les parkings ou dans la camionnette jusqu'à ce qu'ils soient embarqués dans des camions, dans l'espoir d'atteindre le Royaume-Uni. L'organisation a été démantelée à la fin du mois d'octobre 2019.