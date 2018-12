TC Bruxelles - Agent poignardé au parc Maximilien: procès reporté au 10 décembre

(Belga) L'homme qui avait poignardé un agent le 17 septembre dernier au parc Maximilien a comparu lundi matin devant la 90e chambre du tribunal correctionnel de Bruxelles. Son procès est reporté au 10 décembre, à la demande de la défense. Ce Belge de 43 ans, d'origine égyptienne, doit répondre de tentative de meurtre, rébellion et possession d'armes prohibées.

Selon le parquet et la police, les faits se sont produits lorsque des agents de la police locale ont procédé à une opération de contrôle à proximité du parc Maximilien. Les policiers ont tenté de réveiller l'individu qui était assoupi, à hauteur du n°59 de la chaussée d'Anvers. Lorsque les agents lui ont demandé de partir, il s'en est immédiatement pris à eux et a exhibé un couteau. Les policiers l'ont sommé plusieurs fois de lâcher le couteau et ont utilisé une bombe lacrymogène. Mais l'homme ne s'est pas débarrassé de son arme et a attaqué l'un des agents, qui a été légèrement blessé à la tête. Un autre policier a ouvert le feu sur l'individu et tiré à trois reprises. A.E. a été touché à la poitrine ainsi qu'à la jambe. Il a été transféré à l'hôpital dans un état critique. Depuis lors, son état s'est amélioré. L'homme, poursuivi pour tentative de meurtre, a été placé sous mandat d'arrêt et renvoyé devant le tribunal correctionnel. (Belga)