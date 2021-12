TC Bruxelles - Des peines de 15 à 28 mois pour des voleurs de bagages

(Belga) Le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné, mercredi, quatre hommes à des peines de 15 à 28 mois de prison pour des vols de bagages à Brussels Airport et dans plusieurs gares de Bruxelles.

Le 10 septembre dernier, un touriste arrivé à Brussels Airport avait remarqué qu'un homme voulait s'enfuir avec sa valise. Le touriste avait immédiatement donné l'alarme, après quoi la police s'est précipitée et a arrêté le suspect. L'analyse des images de caméras de surveillance de l'aéroport et de plusieurs gares bruxelloises a montré que l'homme n'en était pas à son premier coup d'essai. De plus, l'homme n'avait pas agi seul mais avec trois comparses.