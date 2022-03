TC Bruxelles - Un trafiquant d'héroïne écope de 36 mois de prison

(Belga) Le tribunal correctionnel de Bruxelles a prononcé mardi une peine de 36 mois de prison contre un homme de 54 ans interpellé alors qu'il faisait passer 4,99 kilogrammes d'héroïne à l'aéroport. Le prévenu espérait payer la dialyse rénale de sa petite-fille avec l'argent du trafic.

L'homme, de nationalité tanzanienne, a été arrêté le 19 novembre à Brussels Airport au terme d'un vol en provenance d'Afrique du Sud. Dans ses bagages, les douaniers ont trouvé quatre paquets d'héroïne pour un poids total de 4,99 kilogrammes. Il a déclaré qu'il se rendait en Grèce avec la valise et qu'il ne savait pas qu'il transportait de la drogue. Selon ses explications, on lui avait dit qu'il s'agissait d'un produit pour nettoyer l'or. La défense a plaidé la clémence. "Mon client vit en Grèce depuis 30 ans mais a une petite-fille en Tanzanie qui doit recevoir une dialyse rénale hebdomadaire", a expliqué l'avocat du prévenu. "Cela coûte 120 euros par semaine. Une double greffe de rein coûterait 35.000 euros. Apparemment, une bande de trafiquants de drogue a eu vent des problèmes d'argent de mon client et lui a fait une proposition pour un transport. On lui a promis que ce ne serait pas de la drogue, peut-être que mon client a été naïf." Selon le tribunal, il est pourtant bien prouvé que l'homme a sciemment transporté de la drogue. Il a donc été condamné à 36 mois de prison. (Belga)