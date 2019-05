TC Bruxelles - Une peine de 5 ans de prison avec sursis pour tentative de meurtre

(Belga) Le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné, lundi soir, Antoine R. à une peine de 5 ans de prison avec sursis probatoire pour tentative de meurtre. Cet homme était poursuivi pour avoir donné trois coups de couteau à une amie de sa compagne, le 1er septembre dernier. Les faits s'étaient déroulés dans un contexte de forte imprégnation d'alcool.

Antoine R. était en aveu d'avoir porté plusieurs coups de couteau dans le ventre d'une dame âgée d'une cinquantaine d'années, qui habitait dans le même appartement que sa compagne et lui, le 1er septembre dernier dans l'après-midi. Le trio vivait ensemble dans un contexte d'importante consommation d'alcool et de nombreuses disputes avaient déjà éclaté entre eux. Atteinte au niveau du foie et du côlon, la victime avait été transportée d'urgence à l'hôpital après que le prévenu eut appelé les secours. Son état était critique mais elle avait survécu après avoir passé 11 jours en soins intensifs. Antoine R. avait raconté qu'il avait été attaqué par la victime qui tenait le couteau en main, avant de parvenir à le retourner contre elle. Il avait encore déclaré qu'elle était "une dame bien portante" et qu'il pensait donc n'avoir "transpercé que le gras". Le procureur avait estimé que l'intention homicide était évidente et avait requis une peine de 7 ans de prison à l'encontre du prévenu pour tentative de meurtre. (Belga)