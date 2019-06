TC Charleroi - 18 ans de prison pour un violeur récidiviste

(Belga) Le tribunal correctionnel de Charleroi a condamné G.G., 53 ans, à 18 ans de prison avec une mise à disposition du tribunal de l'application des peines de 15 ans. L'homme était poursuivi pour viols et attentats à la pudeur sur une fille de 9 ans commis à Châtelet (Hainaut). Le prévenu, en récidive, était traité pour ses déviances sexuelles au moment des faits.

En septembre 2018, la mère de la victime a découvert que sa fille mimait des actes sexuels avec ses poupées. Cette dernière lui a alors avoué les faits commis par son parrain de cœur. Il lui promettait des cadeaux quand elle acceptait et menaçait de tuer sa mère lorsqu'elle refusait. Le prévenu était en état de récidive après avoir été condamné à deux reprises pour viols et des attentats à la pudeur sur des enfants de moins de 10 ans. La substitute Stéphanie Dutrifoy avait requis 15 ans de prison avec une mise à disposition du tribunal de l'application des peines de 10 ans. "Les faits sont extrêmement graves, sa personnalité est très problématique et il y a des antécédents judiciaires." Me Julien Charles, à la défense, avait souligné l'état de son client, jugé malade à la suite de ses pulsions sexuelles par le rapport d'expertise médicale. (Belga)