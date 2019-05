TC Charleroi - 37 mois requis pour avoir tenté de faire passer de la drogue par l'aéroport de Charleroi

(Belga) Jenny O., 28 ans et originaire du Nigeria, comparaissait devant le tribunal correctionnel de Charleroi pour avoir tenté de transporter 687 grammes de cocaïne en direction de la Pologne. Le prévenu avait été intercepté, à temps, à l'aéroport de Charleroi. Le ministère public ne s'oppose pas à un sursis.

En février 2019, les autorités judiciaires belges sont informées par leurs homologues italiens qu'un homme transporte de la drogue ingurgitée dans son organisme. Intercepté à l'aéroport de Charleroi alors qu'il devait prendre l'avion pour rejoindre la Pologne, l'homme ne nie pas les faits : "je m'étais rendu à Amsterdam pour des affaires. On m'a proposé de transporter de la drogue jusqu'en Pologne et de me payer 600 euros. Avec les problèmes financiers que j'avais, j'ai accepté mais je ne savais pas ce que contenaient les capsules". Au total, le prévenu avait ingurgité une cinquantaine d'ovules contenant de la cocaïne. Le substitut Vervaeren ne croit absolument pas à la version du prévenu : "il évoque des problèmes financiers mais dit se rendre à Amsterdam pour des voyages d'affaires. Il confirme ne pas connaître les personnes mais accepte quand même la proposition. Ce n'est pas Pablo Escobar mais il était parfaitement conscient de ce qu'il faisait". Me Drab, à la défense de Jenny O., évoque les regrets profonds d'un homme avec une situation familiale stable : "mon client est marié et père de deux enfants. Il n'est pas connu de la justice et regrette ce qu'il a fait. Ce n'est pas un criminel." Jugement le 23 mai. (Belga)