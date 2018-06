TC Charleroi - Cinq ans de prison ferme pour la gérante d'une agence immobilière

(Belga) Le tribunal correctionnel de Charleroi a condamné mercredi un couple d'agents immobiliers qui, à travers l'agence "Model", avaient escroqué une quarantaine de victimes. Désirée D. écope de cinq ans de prison ferme, tandis que son mari est condamné à 37 mois. Le juge, qui a prononcé l'arrestation immédiate des prévenus expatriés en France, a en outre ordonné la confiscation d'un million d'euros.

Désirée D. et Guy M. géraient la société Model, basée à Gosselies et aujourd'hui faillie. Les escroqueries dont ils ont été reconnus coupables ont perduré de 2006 à 2013. Leur technique principale était d'empocher des acomptes de plusieurs dizaines de milliers d'euros sans les comptabiliser lors de la vente des biens. Une quarantaine de personnes ont ainsi été grugées et se sont portées parties civiles devant le tribunal correctionnel. Les prévenus, qui n'ont jamais comparu à l'audience, sont actuellement dans le sud de la France où ils achètent et revendent des restaurants, en laissant derrière eux des "ardoises". De nouveaux dossiers sont ouverts à leur encontre par la justice française. Ce mercredi, le tribunal carolo a relevé le mépris affiché par le couple pour les victimes (dont certaines sont ruinées) alors qu'il menait un train de vie somptuaire. Pour son rôle central dans cette escroquerie, Désirée D. écope de cinq ans de prison ferme. Son mari, Guy M., dont la gestion désastreuse a été pointée du doigt, est condamné à 37 mois de prison. Leur arrestation immédiate a été prononcée. Le fils, qui jouait un rôle d'exécutant sous influence familiale, s'en sort avec 12 mois de prison avec sursis. Le tribunal a en outre prononcé la confiscation d'un million d'euros. (Belga)