TC Charleroi - Deux ans et quatre ans de prison requis pour des maltraitances envers une petite fille

(Belga) Le ministère public a requis jeudi une peine de 4 ans de prison à l'encontre de Sacha T. et de 2 ans d'emprisonnement pour Jessica P. Les deux prévenus sont suspectés d'avoir porté des coups à une petite fille âgée d'un an, en 2010.

Jessica, mère de huit enfants, s'occupait de l'enfant entre mai et octobre 2010. La mère de la petite, toxicomane, avait confié sa fille à la prévenue, sous les conseils de son compagnon. Les deux prévenus sont suspectés d'avoir, à plusieurs reprises, porté des coups sur la petite. Le 13 octobre 2010, l'enfant a fait une chute dans les escaliers. Inconsciente, elle a été emmenée en ambulance. Elle souffre depuis lors d'une incapacité permanente. Les deux prévenus nient, à cette date et même avant, avoir porté le moindre coup à l'enfant. Pendant le réquisitoire du ministère public, lassé "d'entendre des conneries", Sacha T. s'est lève, furibard, et a quitté l'audience, surveillé et menotté par quatre policiers. Le ministère public a requis une peine de 2 ans de prison pour Jessica et 4 ans pour Sacha. Du côté de la défense, on plaide un acquittement pur et simple "pour une femme courageuse, qui élève huit enfants et qui a repris des études." Le jugement est attendu le 13 juin. (Belga)