TC Charleroi - Dix-huit mois de prison requis pour un harcèlement téléphonique au numéro 100

Le 30 janvier 2019, à Binche, le prévenu composait le 100 et se faisait passer pour le Capitaine Flam. "Ce n'était pas volontaire, j'ai eu une rechute et j'ai recommencé", a expliqué Frank L.. Le 28 avril 2018, il avait déjà appelé le numéro d'urgence en se présentant comme Dark Vador. L'homme avait appelé, ce jour-là, une trentaine de fois en deux heures. Alors que son dossier lié aux appels du mois d'avril 2018 avait été mis en continuation au 9 mars 2019, l'homme a récidivé. Le ministère public a requis 18 mois de prison à l'encontre du prévenu. La défense partage l'avis du parquet mais plaide une peine accompagnée d'un sursis probatoire. "Je ne pense pas que la case prison lui soit favorable. Il avance, cherche du travail et a même réussi son permis de conduire. Les faits, certes ennuyants, ne sont quand même pas gravissimes", a déclaré son avocat. Jugement le 6 juin prochain.