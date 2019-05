TC Charleroi - Douze ans de prison requis pour deux tentatives de meurtre sur son ami

(Belga) Sébastien C., 35 ans, est poursuivi par le tribunal correctionnel de Charleroi pour deux tentatives de meurtre. Le 8 septembre 2018, par deux fois, il avait tenté de tuer Frank B., un ami de longue date. Le ministère public a requis 12 ans de prison.

À Momignies, Frank B. rendait visite au prévenu. Les deux hommes sont amis depuis une trentaine d'années. Frank avait une dette vis-à-vis de Sébastien, pour une histoire de stupéfiants. Ne voyant pas l'argent qu'il réclamait, Sébastien s'est alors saisi d'un couteau et a poignardé au biceps, au mollet et à l'épaule la victime, qui est parvenue à fuir les lieux. Le prévenu a alors poursuivi sa victime en voiture. Après avoir stoppé le véhicule en provoquant un accident, il a frappé Frank B. et lui a laissé un couteau planté à la gorge. Au total, la victime a reçu dix-sept coups de couteau. Me Gras, qui représente la victime et sa compagne, propriétaire de la voiture détruite, souligne l'intention formelle du prévenu : "le seul regret qu'il éprouve, c'est d'avoir cassé sa voiture. Mais pas d'avoir laissé son copain, qu'il pensait mort. Il regrette même de ne pas avoir été au bout des choses." Le substitut Vervaeren s'est dit effaré par la violence des deux scènes : "une amitié de 30 ans détruite pour 100 euros ! Pour une pareille somme, la victime est passée à deux doigts de la mort. Trois couteaux, de 19 à 43 centimètres de long, ont été utilisés pendant ces deux scènes. Les photos des blessures glacent le sang. C'est effrayant ». La défense a plaidé une réduction de la peine sollicitée pour son client : "ce qui effraie le plus un toxicomane, c'est de ne pas savoir acheter sa consommation le lendemain. Mon client, en manque, était extrêmement à cran ce jour-là et voulait son argent pour s'approvisionner." Le jugement est attendu le 23 mai.