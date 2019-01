TC Charleroi - Premier procès d'un "gilet jaune" à Charleroi pour des propos tenus dans un JT de la RTBF

(Belga) Le premier procès d'un manifestant du mouvement des "gilets jaunes" à Charleroi avait lieu mercredi devant le tribunal correctionnel. Le prévenu, âgé d'une cinquantaine d'années, avait été arrêté le 27 novembre de l'année dernière pour des propos tenus sept jours plus tôt dans une interview télévisée accordée à la RTBF. Il est poursuivi pour incitation à la violence.

Lors d'une manifestation de "gilets jaunes" rassemblés près de l'usine Total à Feluy, le 20 novembre 2018, l'homme avait été interviewé par une équipe de la RTBF. Il avait alors déclaré: "Faut nous aider ou alors on va s'aider nous-mêmes. On n'a que ça à faire. C'est foutre le feu à tout, tout casser pour qu'ils comprennent". À la suite de ces propos, il avait été interpellé à son domicile de Manage. Il avait ensuite été placé pendant 24h00 en garde à vue. Son procès, qui fait l'objet d'une procédure accélérée, se tenait ce mercredi devant le tribunal correctionnel de Charleroi. Lors de l'audience, son avocat, Me David Gelay, a plaidé pour un acquittement. Il veut que son client soit dissocié des actes violents menés par d'autres manifestants. Le jugement est attendu le 6 février prochain. (Belga)