TC Charleroi - Quarante mois de prison pour un carjacking à Châtelet

(Belga) Le tribunal correctionnel de Charleroi a condamné Jonathan M. à une peine de 40 mois d'emprisonnement. L'homme, né en 1982, était suspecté d'avoir commis un carjacking à Châtelet (Hainaut). En récidive, le ministère public avait requis une peine de minimum 37 mois d'emprisonnement à son encontre. Sa compagne, âgée de 45 ans, écope elle de 18 mois de prison avec un sursis probatoire de 5 ans.

Jonathan et sa compagne avaient été interpellés après avoir accidenté le véhicule volé à Gilly. L'homme affirmait avoir trouvé le véhicule ouvert, clés sur le contact, mais niait avoir agressé le conducteur. Le substitut Vervaeren n'avait aucun doute sur la culpabilité des prévenus. "On a le témoignage de la victime qui parle bien d'un carjacking. Il y a également les témoins qui ont vu les prévenus prendre la fuite". Me Deprez, avocate de Jonathan, plaidait une peine de travail autonome. "On a du mal à le croire sur ses explications compte tenu de son passé judiciaire. Nous avons un témoin de l'accident survenu à Gilly et le témoignage de la victime du carjacking. Mais la victime, dans son audition, parle de deux hommes et les descriptions physiques ne correspondent pas aux deux prévenus." (Belga)