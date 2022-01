TC Charleroi - Quinze mois de prison pour deux scènes de coups et blessures, dont une sur un mineur

(Belga) Le tribunal correctionnel de Charleroi a condamné mardi matin A.M. à 15 mois de prison avec un sursis probatoire de 5 ans. Ce dernier était poursuivi pour deux scènes de coups et blessures, dont une lors de laquelle le prévenu avait reconnu avoir frappé un mineur de 15 ans avec un stylo-lame. Le ministère public avait requis une peine de 18 mois de prison avec sursis contre le prévenu.

Le prévenu était poursuivi pour deux scènes de coups et blessures qui ont eu lieu à plusieurs mois d'intervalle. Le 6 juin 2020, le trentenaire était parti faire une balade à Dampremy (Charleroi, province de Hainaut). Sous l'influence de la boisson et de médicaments dérivés de la morphine, A.M. avait croisé la route d'un groupe de jeunes dans un parc. "J'ai été suivi par le groupe. Puis, en face de moi, j'ai vu une armoire à glace. J'ai reçu un coup de pied dans mon dos et en paniquant j'ai sorti un stylo-lame et porté trois coups au gamin de 15 ans", avait admis A.M. Le 14 mai 2021, à Jumet (Charleroi, province de Hainaut), le prévenu avait récidivé lorsqu'il avait croisé un groupe occupé à écouter de la musique. "Tout d'un coup, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. J'ai vu trois personnes venir vers moi. J'ai paniqué et j'ai porté un coup de poing." Le ministère public avait requis une peine de 18 mois de prison avec sursis, compte tenu de la gravité des faits et du caractère gratuit de ces derniers. Me Brocca, à la défense, avait plaidé une suspension probatoire avec des conditions strictes. "Il peut avoir une perception totalement biaisée et un comportement beaucoup plus impulsif lorsqu'il consomme alcool et médicaments." (Belga)