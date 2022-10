TC Charleroi - Sept ans de prison par défaut pour viols sur sa fille adolescente

(Belga) La sixième chambre du tribunal correctionnel de Charleroi a prononcé lundi après-midi une peine de sept ans de prison par défaut et une arrestation immédiate contre J.D.C. Ce dernier, père de famille, était poursuivi pour viols sur sa fille adolescente. La victime était tombée enceinte à la suite des faits. Le ministère public avait requis un minimum de six ans de prison.

Le prévenu était suspecté pour des violences sexuelles commises sur sa fille adolescente au moment des faits, durant une longue période infractionnelle. La victime avait notamment rapporté plusieurs viols commis par son père dès son emménagement au domicile du prévenu à ses 14 ans. "Il y a eu des scènes le jour de Noël, avec des gestes déplacés ou des viols. Le prévenu a même confirmé avoir confondu sa fille avec une de ses ex-compagnes alors qu'il était complètement saoul", avait indiqué Me Fosseur, partie civile. La mineure a subi une grossesse non désirée à la suite des viols commis par le prévenu. "Et il voulait obliger la victime à garder l'enfant", a souligné la partie civile. L'homme, absent et jugé par défaut, avait admis des "petits bisous sur la bouche de sa fille" ou "s'être retrouvé dans un même lit avec la victime". Une peine de minimum six ans de prison avait été requise par le substitut Bury. (Belga)