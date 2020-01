TC Charleroi - Trois ans de prison ferme avec arrestation immédiate pour un violent coup de poing

(Belga) Le tribunal correctionnel de Charleroi a condamné lundi un homme à trois ans de prison ferme avec arrestation immédiate pour un violent coup de poing, qui avait plongé la victime dans un état grave.

Le 7 octobre 2018, le jeune homme de 23 ans s'était rendu avec des collègues après sa journée de travail au Point Chaud, sur la Place Verte à Charleroi. La victime, particulièrement imbibée, se trouvait également sur les lieux avec plusieurs amis. Une altercation avait éclaté entre les deux hommes et le prévenu avait porté un unique coup de poing à la victime, qui était ensuite lourdement tombé. "La victime était inconsciente après ce coup de poing et du sang coulait de ses oreilles", a souligné le parquet, qui a requis une peine de quatre ans de prison ferme à l'encontre du jeune homme, connu de ses services et en état de double récidive. "Aujourd'hui, mon client n'est plus en mesure de travailler et a dû arrêter le football. Il souffre de perte de mémoire, d'insomnie et de troubles de la concentration", a renchéri la partie civile, détaillant les séquelles de la victime. La défense a quant à elle plaidé une peine de probation autonome. (Belga)