TC Charleroi - Trois ans de prison ferme pour un dealer en état de récidive

(Belga) La 10e chambre du tribunal correctionnel de Charleroi a prononcé jeudi après-midi une condamnation à 3 ans de prison ferme et une amende de 8.000 euros contre Cédric B. Le prévenu, quadragénaire et détenu, était poursuivi pour la détention et la vente de cocaïne et de cannabis. Ce dernier avait reconnu la détention, mais contestait toute activité de vente. Le ministère public avait requis à son encontre une peine de minimum 3 ans de prison.

Le prévenu avait été interpellé le 30 septembre dernier par la police, à la suite d'un manège suspect entre deux voitures. "L'un des véhicules, dont le prévenu était passager, a redémarré les feux éteints. À l'intérieur, les agents ont découvert une boulette de cocaïne et une autre boulette de cannabis sur le prévenu lors de sa fouille. Ce dernier a reconnu que les boulettes lui appartenaient", avait indiqué le ministère public. Cédric B. contestait une activité de vente. "Ce n'était pas pour vendre, mais c'était pour fêter l'appartement que je venais de trouver, avec deux amis." Le ministère public avait requis une peine de minimum 3 ans de prison contre le prévenu, déjà condamné par le passé pour des faits similaires, qui se trouvait en état de récidive et qui venait de se faire retirer un bracelet électronique au moment des faits. Me Napoli, à la défense, avait plaidé un sursis probatoire pour canaliser la consommation de cocaïne de son client. (Belga)