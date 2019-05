TC Charleroi - Trois hommes condamnés avec sursis pour un vol avec violence et menaces à Châtelet

(Belga) Florian C., 21 ans, Nicolas B., 20 ans et Kevin B., 25 ans, échappent à la prison pour un vol avec violence et menaces commis à Châtelet (Hainaut). Florian a écopé jeudi de 37 mois d'emprisonnement avec un sursis probatoire partiel de 5 ans. Son ami Nicolas est condamné à 2 ans de prison avec un sursis simple de 3 ans et Kevin obtient une suspension du prononcé. Le substitut Vervaeren avait requis une peine de cinq ans pour Florian et de quatre ans d'emprisonnement pour Nicolas.

Le 16 février dernier, les prévenus s'étaient rendus chez la belle-mère de Florian C. à Châtelet pour lui donner le tabac qu'elle avait réclamé. En échange, le jeune homme souhaitait repartir avec une télévision. La situation a dégénéré et le beau-fils a menacé sa belle-mère. Il lui a porté des coups à l'aide d'un balai. Le trio a finalement embarqué une télévision, un ordinateur et la carte d'identité de la victime. Le substitut Vervaeren avait requis de lourdes peines pour Florian et Nicolas, qui regrettaient les faits. "La victime explique que Florian lui en veut pour la détention de son père. On nous explique que la situation était calme mais le chien saute quand même par la fenêtre. Il ne faut pas oublier que les deux comparses ont déjà un passé judiciaire", avait-il déclaré lors de la précédente audience. Pour Kevin, le ministère public laissait au tribunal l'appréciation de la sanction. La défense avait plaidé une peine de travail autonome pour Florian et une suspension du prononcé pour Kevin, vu l'absence de casier judiciaire. "Depuis l'âge de deux ans, Florian a grandi avec sa belle-mère et a évolué en voyant son père être violent. Il a toujours aidé la victime en allant, par exemple, faire ses courses ou lui acheter du tabac." (Belga)