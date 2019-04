TC Charleroi - Un agresseur récidiviste condamné à quatre ans et trois mois de prison ferme

(Belga) Le tribunal correctionnel de Charleroi a reconnu coupable jeudi Nahar S. de l'agression d'un homme atteint d'une déficience mentale et l'a condamné à une peine de quatre ans et trois mois de prison ferme. Le ministère public avait requis une peine de six ans d'emprisonnement à l'encontre de S., en état de récidive.

Les faits s'étaient déroulés le 28 janvier 2019 à la rue de Montigny, à Charleroi. Nahar S., qui venait de sortir de la prison de Jamioulx, avait dérobé un paquet de cigarettes, le portefeuille et le trousseau de clés de la victime avant d'être maîtrisé par deux témoins. Il avait ensuite sagement attendu l'arrivée de la police, affirmant n'avoir "rien à se reprocher". "Il a été condamné le 6 décembre 2018 à une peine de trois ans avec un sursis de cinq ans mais, trois jours après sa sortie, il serait accusé à tort par deux témoins qui l'interpellent", avait ironisé le ministère public lors de son réquisitoire. "Il est en état de récidive et sa peine peut être doublée." Le prévenu portait également sur lui une boulette de cocaïne, qu'il a avalée lorsque la police est arrivée sur les lieux. "Heureusement pour lui, il a pu régurgiter la boulette. Il aurait très bien pu mourir suite à ce geste", avait relevé la substitute. Pour la défense, la présence de deux témoins ne démontrait pas forcément le délit et il n'y avait que peu d'éléments à charge. Elle avait dès lors plaidé l'acquittement. (Belga)