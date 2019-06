TC Charleroi - Un couple condamné à 6 mois de prison avec sursis pour une collection d'armes

(Belga) Le tribunal correctionnel de Charleroi a condamné mardi Philippe B. et sa femme Viviane S. à une peine de 6 mois de prison avec un sursis simple de 3 ans. Les deux prévenus collectionnaient des armes blanches et prohibées. Le ministère public avait requis une peine de prison assortie d'un sursis.

Le 3 décembre 2015, à Gilly (Charleroi), la police perquisitionnait le domicile des prévenus dans le cadre d'un dossier de moeurs. Mais sur place, les policiers ont découvert une impressionnante collection d'armes: des armes à feu, des couteaux, des munitions mais également 57 détonateurs. Philippe a expliqué être avant tout un collectionneur. "J'adore les armes et je suis brocanteur. Jamais je n'ai utilisé ces engins et je ne suis pas un terroriste." Viviane S., 69 ans, était également poursuivie pour une détention d'arme, qu'elle reconnaissait sans difficulté. La substitute Anne-Catherine Broucke a compris la passion des prévenus mais l'absence de prise de conscience l'a inquiétée. "On a quand même découvert une impressionnante collection. Il ne faut pas oublier les 57 détonateurs qui auraient pu faire des dégâts dans un incendie, par exemple". Une peine de prison assortie d'un sursis avait été requise par le ministère public. Les deux prévenus, qui se défendaient seuls, sollicitaient une suspension du prononcé. (Belga)