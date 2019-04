TC Charleroi - Un pédophile risque 15 ans de prison

(Belga) Dean G., détenu depuis plus d'un an, a comparu lundi devant le tribunal correctionnel de Charleroi pour un dossier de viol de mineurs, attentat à la pudeur mais également détention et diffusion d'images pédopornographiques sur une période allant de 2012 à 2017. Sa compagne, Sandrine V., se trouve également sur le banc des prévenus, poursuivie pour non-assistance à personne en danger. L'homme reconnaît le téléchargement et le partage de milliers de fichiers pédopornographiques mettant notamment en scène des viols de bébés. Mais il nie avoir été auteur de viols et d'attouchements sur des enfants.

D'après l'accusation, dès 2012, Dean G. a violé sa filleule de 9 ans qui a révélé les faits lors d'une dispute avec son père. Le 26 juin 2013, le prévenu aurait également agressé sexuellement son neveu qui n'avait que 7 mois. Une vidéo de la scène a été retrouvée sur une carte mémoire mais le prévenu conteste les faits. Il assure qu'il n'est pas la personne présente sur les images bien qu'elle porte les mêmes vêtements de travail que le prévenu. Dean G. est également suspecté d'avoir agressé deux autres jeunes victimes. Sa compagne indique n'avoir jamais rien vu ou entendu de suspect jusqu'à la découverte de certains des fichiers. Elle ne l'a toutefois pas empêché d'être en contact avec des enfants par la suite. Le substitut du procureur a requis une peine ferme de 15 ans de prison pour l'homme et deux ans pour sa compagne. Le jugement sera rendu le mercredi 24 avril. (Belga)