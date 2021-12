TC Charleroi - Une peine de 4 ans de prison pour des coups et blessures sur un homme

(Belga) Le tribunal correctionnel de Charleroi a condamné jeudi après-midi Kevin P. à 4 ans de prison ferme pour coups et blessures sur un homme, destruction d'un véhicule et port d'un couteau. Le prévenu était en aveu des faits, mais soutenait avoir agi en état de provocation. Le ministère public avait requis une peine de 6 ans de prison à son encontre.

Le 24 août dernier, le prévenu avait porté plusieurs coups de poing et de pied au visage de la victime après avoir lancé un couteau dans le véhicule de cette dernière, devant son domicile. "J'étais tranquille chez moi, avec ma femme et mes enfants et il est venu me menacer avec une carabine. J'ai lancé le couteau dans l'une des vitres de l'Audi et il est sorti de la voiture et on a commencé à s'embrouiller", avait expliqué Kevin P. Selon le ministère public, cette version des faits ne tenait pas la route. "Rien dans le dossier ne prouve que la victime était armée. On a d'ailleurs pas retrouvé trace d'une arme sur les lieux. Une vidéo filmée par un témoin des faits confirme même que cette dernière ne semblait pas être violente." Une peine de 6 ans de prison ferme était requise contre le trentenaire, en état de récidive à la suite d'un jugement de mai 2018 qui lui avait octroyé une peine de 30 mois de prison avec un sursis de 5 ans. Me Napoli, à la défense, avait plaidé un sursis probatoire pour son client, afin d'encadrer son impulsivité et de lui laisser une dernière chance. (Belga)