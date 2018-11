TC Courtrai - Le suspect d'un double assassinat également poursuivi pour traitement dégradant

(Belga) L'individu d'une vingtaine d'années soupçonné d'un double assassinat dans un logement étudiant de Courtrai devra comparaître lundi en correctionnelle dans une autre affaire. Il est suspecté d'avoir déshabillé, coupé les cheveux et humilié une femme.

Les faits remontent à février de cette année. Le suspect, M.M., aurait maltraité sa victime en compagnie de deux individus âgés de 25 ans. Ils l'auraient obligée à se déshabiller, à boire de l'alcool et à manger des piments. Elle a aussi été contrainte à avaler une pilule non-identifiée. Les auteurs lui ont également coupé les cheveux. Quelques mois plus tard, le même individu aurait menacé une autre victime en lui promettant de lui trancher la gorge si elle se rendait à la police ou à l'hôpital. Le suspect comparaîtra lundi pour ces faits. Il est actuellement en détention, soupçonné d'un double assassinat commis le 1er octobre dernier. Ce jour-là, un Afghan de 18 ans et sa compagne d'origine russe ont été retrouvé morts, lardés de coups de couteau dans un logement étudiant de Courtrai. M.M. a été appréhendé le même jour à l'hôpital où il se faisait soigner des blessures aux mains. Il se serait pour la première fois exprimé cette semaine à propos de cette affaire, en clamant son innocence.