TC Dinant - Jusqu'à trois ans requis pour une culture de 600 plants de cannabis à Rochefort

(Belga) Une peine de trois ans de prison a été requise, mercredi par le parquet de Namur devant le tribunal correctionnel de Dinant, à l'encontre d'un homme poursuivi pour un trafic de cannabis commis entre 2015 et 2019 et pour avoir cultivé 600 plants entre mai 2016 et novembre 2017, à Han-sur-Lesse (Rochefort). Des peines de 25 mois, 20 mois, 18 mois et un an de prison ont par ailleurs été requises à l'encontre de quatre autres personnes, poursuivies pour avoir participé à cette culture ou pour avoir acheté des stupéfiants à ce cultivateur présumé.

Le démantèlement de cette culture a eu lieu grâce à des informations policières. "Selon lesquelles un des prévenus vendait du cannabis sur Rochefort et cherchait à s'étendre. L'enquête a grandi et on a pu identifier son fournisseur", indique le parquet de Namur. Une perquisition a été réalisée au domicile de ce dernier où 600 plants de cannabis ont donc été retrouvés. "Parallèlement à cette culture, il trafiquait. Il achetait 800g par mois à Bruxelles et en revendait 600", poursuit le parquet de Namur. Le principal intéressé conteste être à l'origine de cette culture. Selon lui, des Néerlandais à qui il a volé 25.000 euros l'ont forcé à la développer pour "éponger sa dette". Constitué partie civile, ORES réclame une somme de 61.875 euros pour l'électricité détournée dans le cadre de cette culture. Les avocats de la défense, qui ont mis en avant le dépassement du délai raisonnable, ont chacun demandé des mesures probatoires, au travers de peines de probation autonome ou de sursis. Jugement le 15 novembre. (Belga)