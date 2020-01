TC Liège - Quinze mois requis contre un "gigolo" poursuivi pour avoir escroqué un curé

(Belga) Quinze mois de prison ont été requis jeudi devant le tribunal correctionnel de Liège contre un Liégeois âgé de 34 ans poursuivi pour avoir escroqué un curé de la région liégeoise. L'homme d'église avait rémunéré un gigolo pour des prestations sexuelles mais le prévenu avait aussi joué les maître-chanteurs pour lui soutirer plus d'argent.

La victime est un curé qui officiait dans plusieurs paroisses de l'agglomération liégeoise. Pour l'intermédiaire de petites annonces, il s'était offert les prestations sexuelles d'un gigolo. Les rendez-vous, fréquents, avaient lieu au presbytère et le curé avait déboursé jusqu'à 11.000 euros en prestations diverses. Le prévenu, entraîné par son assuétude aux jeux et à la cocaïne, avait eu l'idée de faire chanter le curé pour obtenir plus d'argent en menaçant de révéler la teneur de ses rendez-vous avec l'homme d'église. Il lui aurait soutiré 10.000 euros supplémentaires. Les faits avaient été révélés par le curé, déjà victime d'agissements similaires par deux autres gigolos, alors qu'il avait épuisé ses réserves financières. Le prévenu avait été surpris en flagrant délit par des policiers cachés dans le presbytère au moment d'un rendez-vous. Le parquet a requis contre le prévenu une peine de 15 mois de prison, sans s'opposer à un sursis probatoire. La défense, assurée par Me Simonis, a plaidé l'irrecevabilité des poursuites ou l'indulgence du tribunal. Le jugement est attendu en février. (Belga)