TC Liège - Un homme suspecté de viol après une rencontre avec une Liégeoise sur un site de rencontres

(Belga) Le parquet a requis mercredi devant le tribunal correctionnel de Liège une peine de 3 ans de prison contre un trentenaire suspecté d'avoir commis des faits de viols et de coups et blessures sur une Liégeoise après avoir fait sa connaissance sur un site de rencontres. La victime aurait enduré des pratiques de soumission et des relations sexuelles humiliantes.

La victime avait déposé plainte en janvier 2020. Elle avait entretenu des relations amoureuses et sexuelles consenties avec le prévenu. Dès le début de la relation, le prévenu s'était montré violent lors des ébats sexuels, en portant des gifles à la victime et en l'insultant. Mais la victime avait marqué son consentement jusqu'à ce stade. Le prévenu avait ensuite imposé des actes d'humiliation en crachant sur la jeune femme et en tentant de lui faire boire son urine. L'homme aurait aussi proposé des relations hétérosexuelles ou homosexuelles avec plusieurs autres partenaires. C'est à la suite de son refus qu'elle avait été violée. La victime était couverte d'hématomes lorsqu'elle avait déposé plainte. Un expert avait estimé que sa soumission était passive et qu'elle avait été incapable d'exprimer son désaccord pour certaines pratiques. Le parquet a requis une peine de 3 ans de prison, sans s'opposer à un sursis probatoire. La défense, Me Renaud, a plaidé l'acquittement en soutenant que la victime s'était vengée en dénonçant le prévenu à la fin de leur relation. Le jugement sera prononcé le 16 novembre. (Belga)