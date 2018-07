TC Nivelles - A Wavre, il roue de coups celle qui avait déposé plainte contre lui: 12 mois de prison

(Belga) Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné lundi Manuel D., un habitant de Wavre né en 1981, à 12 mois de prison ferme et à une amende de 600 euros. L'homme était poursuivi pour avoir agressé une dame, le 16 juin 2017 sur le parking des Carabiniers, à Wavre. Un an auparavant, la victime avait déposé plainte contre lui pour des faits de mœurs mais le dossier étant assez flou, il avait été classé sans suite par le parquet. Manuel D. n'a pas nié s'en être pris à elle sur le parking, mais en affirmant qu'elle lui avait donné une gifle et qu'il s'était alors défendu.

"C'est moi qui aurait dû porter plainte. Je l'ai juste repoussée et elle est mal tombée, c'est tout. Elle raconte n'importe quoi. D'abord, si je l'avais violée, elle ne serait pas venue vers moi. Il ne faut pas exagérer: c'est une grosse menteuse! ", s'était défendu le prévenu lors de l'interrogatoire d'audience. Son avocat avait tenté de rectifier le tir en expliquant le contexte de marginalité et d'alcoolisme dans lequel le prévenu évolue depuis plusieurs années. Le ministère public, lui, avait surtout fait remarquer au tribunal le peu de compassion du prévenu pour la victime dont la tête a heurté le sol et qui a subi sept jours d'incapacité de travail. Vu les nombreux antécédents du Wavrien, la substitut avait requis une peine d'emprisonnement dissuasive en excluant l'octroi de mesures de faveur ou de conditions probatoires. Le jugement rendu mercredi est conforme à ces réquisitions. (Belga)