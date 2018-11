TC Nivelles - Arme, stups et violence conjugale à Nivelles: 38 mois de prison ferme

(Belga) Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné mardi Joachim F., un habitant de Tubize né en 1987, à une peine de trente mois d'emprisonnement ferme et à une autre peine de huit mois de prison. Multirécidiviste, l'homme était poursuivi pour plusieurs faits commis en juin dernier à Nivelles. Il avait été surpris en possession d'une arme dans un train, puis s'en était pris violemment à sa compagne, à deux reprises, dans les heures qui ont suivi cette première intervention de la police. Les enquêteurs ont alors retrouvé l'arme, et le prévenu leur a avoué consommer du speed et de la cocaïne.

Le 7 juin 2018, un accompagnateur de train a signalé à la police que le prévenu avait posé un revolver sur sa tablette dans le wagon, alors qu'il voyageait en direction de Nivelles avec sa compagne. La police avait arrêté le suspect à la gare mais il n'avait rien sur lui. Le soir même, les policiers ont été appelés à l'adresse de la compagne du prévenu: il venait de la frapper violemment, lui occasionnant notamment une perforation du tympan. Elle a révélé que c'était sur elle qu'était cachée l'arme aperçue dans le train. Emmené au commissariat après ce violent différend conjugal, Joachim F. criait qu'il allait tuer sa compagne. La perquisition menée chez lui avait permis de retrouver l'arme et le prévenu a expliqué qu'il avait consommé des drogues dures. Il a passé une nuit en cellule puis a été libéré. Quelques heures plus tard, il est revenu au commissariat avec sa compagne, parce qu'il y avait oublié des médicaments. Mais sur le trajet du retour, il s'en est pris à nouveau à elle en pleine rue. Des témoins sont intervenus mais les coups ont occasionné une fracture ouverte du nez à la victime. Pour fixer la hauteur de la peine infligée au prévenu, le tribunal a notamment pris en compte la violence inadmissible dont le prévenu a fait preuve, ses multiples antécédents judiciaires, l'état de récidive légale et le contexte d'assuétude dans le lequel s'inscrivent les faits. (Belga)