TC Nivelles - Deux ans de prison ferme pour avoir abusé de la confiance d'une personne âgée à Genappe

(Belga) Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné mardi Michel V., un habitant de Mons, à deux ans d'emprisonnement et à une amende de 800 euros. Sa complice Laetitia D. est condamnée à 18 mois de prison assortis d'un sursis et à une amende de 450 euros. Le duo était poursuivi pour avoir abusé de la confiance d'une habitante de Genappe, dans le courant de 2016. Les deux prévenus avaient fait la connaissance de la victime, une personne âgée, sur un parking. Ils sont parvenus à la convaincre de leur confier plus de 60.000 euros, et n'ont jamais rendu cet argent.

La victime a déposé plainte en novembre 2016. Elle a expliqué que lors du décès de sa maman, les prévenus lui avaient conseillé de retirer une importante somme d'argent de ses comptes bancaires, pour éviter que ce montant soit bloqué. Elle a alors remis plus de 60.000 euros aux deux prévenus, qui avaient proposé de conserver cette somme dans un coffre sécurisé avant de la rendre, plus tard, à sa propriétaire. Entendus par la police, les deux suspects ont donné des explications qui n'ont pas convaincu les enquêteurs. Laetitia D. a expliqué que la victime lui avait dit qu'elle pouvait dépenser l'argent confié, pour financer un projet horeca lors d'un événement de plusieurs semaines organisé à Nivelles. Elle comptait rembourser mais elle n'a pas été en mesure de le faire, ses affaires n'ayant pas fonctionné comme elle le voulait. Michel V., lui, a prétendu n'être au courant de rien et estimait que cette affaire ne le concernait pas. Le tribunal ne suit pas ces explications et relève, dans le jugement rendu mardi, les nombreux antécédents de Michel V. Outre les condamnations à des peines de prison et à des amendes, la justice a ordonné mardi des confiscations de plus de 19.000 euros à l'encontre de chacun des deux prévenus. (Belga)