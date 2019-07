TC Nivelles - Deux fois trois ans de prison pour avoir cultivé des centaines de plants de cannabis

(Belga) Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné mercredi Abdelkader B., un habitant de Lille impliqué dans des plantations de cannabis, à trois ans de prison avec un sursis pour ce qui excède neuf mois, à une amende de 12.000 euros avec un sursis pour la partie qui dépasse 6.000 euros, et plus de 110.000 euros lui sont confisqués. Son complice Jamel E., de Roubaix, écope de 18 mois de prison ferme complétant une peine précédemment infligée, de 6.000 euros d'amende et 115.000 euros lui sont confisqués. Mohamed E., lui, est condamné à trois ans et 12.000 euros avec sursis partiel.

En juin 2014, la propriétaire d'une maison de Walhain a été alertée d'une fuite d'eau au niveau d'un robinet extérieur, alors qu'elle louait cette habitation. Ne parvenant pas à contacter le locataire, elle est rentrée dans les lieux avec la police et a découvert l'endroit avait été transformé en une plantation de cannabis d'environ 1.000 plants. L'enquête a permis aux policiers de relier cette plantation et ceux qui s'en occupaient à deux autres plantations: une à Charneux (Herve) et une autre dans la région d'Ath. Abdelkader B. et Jamel E. ont prétendu qu'ils se rendaient sur place pour procéder à des travaux de peinture ou pour tondre les pelouses. Le deuxième a déjà été condamné à 18 mois d'emprisonnement pour avoir mis sur pied une telle culture à Furnes. Et les deux prévenus avaient été acquittés ensemble dans un dossier instruit à Courtrai, au cours duquel 40 kilos de cannabis avaient été saisis. Les policiers ont aussi découvert que les prévenus, tout en gérant ces plantations, procédaient également à des recherches sur des sites internet immobiliers pour trouver une nouvelle villa dans les environs de Wavre. (Belga)