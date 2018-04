TC Nivelles - Deux peines d'un an de prison pour un vol dans un centre de recyclage à Jodoigne

(Belga) Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné jeudi Ovidiu C. et Dacian C., deux cousins résidant à Bruxelles, à chacun un an d'emprisonnement ferme. Les deux hommes avaient été interpellés le 5 février dernier après qu'ils se soient introduits dans un centre de recyclage de Jodoigne, pour y faire main basse sur les objets entreposés. Les deux intéressés ont invoqué des prétextes invraisemblables pour expliquer leur présence dans les lieux, alors qu'ils étaient venus équipés d'outils pour découper le grillage. Leur voiture était remplie de batteries usagées dont la provenance reste inconnue.

Le responsable du centre de tri était chez lui mais a pu voir les prévenus s'introduire sur le site, via des caméras, et a alerté la police. Interceptés sur place, un des prévenus a expliqué qu'il se trouvait là pour attendre un ami, et l'autre a indiqué qu'il était tombé en panne de voiture à proximité et qu'il comptait dormir là, alors qu'il faisait -7° cette nuit là. Malgré ces versions peu crédibles et les images de vidéosurveillance montrant qu'ils ont fouillé un hangar et tenté de forcer une porte blindée, les intéressés ont indiqué à l'audience qu'ils n'avaient rien d'autre à dire que ce qu'ils avaient déclaré à la police. Ovidiu C. a déjà deux antécédents pour vol, tandis que son cousin Dacian en a trois, chaque fois pour des faits similaires. Le ministère public avait dès lors estimé que les prévenus ne faisaient preuve d'aucune prise de conscience. Les deux peines d'un an de prison infligées sont conformes aux réquisitions. (Belga)