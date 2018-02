TC Nivelles - Deux peines de 4 ans de prison requises pour le braquage d'une bijouterie à Waterloo

(Belga) Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a examiné lundi un dossier à charge d'Ayyoub H., 23 ans, de Forest, et Sabri T., 24 ans, de Bruxelles. Les deux jeunes gens étaient poursuivis pour un braquage commis le 24 novembre dernier dans une bijouterie de Waterloo. Arrivés casqués sur un scooter, ils avaient défoncé la porte du commerce à coups de pied puis une fois à l'intérieur, avaient menacé le personnel avec une arme de poing. Ils se sont fait remettre le contenu d'un coffre et de vitrines, mais la police, alertée par une des victimes, a intercepté les braqueurs alors qu'ils quittaient les lieux.

Alors que plusieurs personnes se trouvaient à l'intérieur, elles ont vu que les deux braqueurs brisaient la porte pour entrer: un des occupants a pu se cacher, déclencher une alarme silencieuse et appeler la police. Les autres ont été menacés, y compris un homme né en 1934, forcé à se coucher au sol comme les autres victimes. Sous la menace d'une arme de poing - qui était factice -, les deux jeunes Bruxellois se sont fait ouvrir un coffre, et remettre le contenu des vitrines. Lorsqu'ils ont pris la fuite en possession de leur butin, la police les a interceptés. Ils avaient emmené sur place non seulement un pistolet, mais aussi des liens Colson et de l'adhésif pour entraver les victimes. Ils ne se sont cependant pas servi de ce matériel. Le ministère public a requis des peines de quatre ans d'emprisonnement avec sursis partiel à charge des deux prévenus. Le jugement sera rendu le 19 février.