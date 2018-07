TC NIVELLES - Dix-huit mois de prison pour l'aménagement d'une plantation de cannabis à Ittre

(Belga) Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné par défaut mercredi Argyro R, une ressortissante grecque âgée de 36 ans et sans domicile connu en Belgique, à dix-mois de prison ferme ainsi qu'à une amende de 8.000 euros. La justice a également prononcé à l'encontre de cette prévenue la confiscation d'un montant de 10.000 euros. Elle avait loué en mars 2016 une habitation située dans la campagne d'Ittre, et dans laquelle les policiers de la zone ouest Brabant wallon ont retrouvé les vestiges d'une plantation de cannabis qui a été exploitée durant un an.

Ce sont des voisins qui ont alerté les autorités au printemps 2017. Après avoir constaté qu'une porte arrière de l'habitation restait constamment ouverte, un riverain curieux est allé faire un tour sur place et a reniflé l'odeur caractéristique du cannabis. Il a averti la police et les agents de la zone Ouest Brabant wallon ont retrouvé à l'étage de la maison deux pièces qui avaient été aménagées pour abriter une culture de cannabis. Du matériel pour la culture ainsi que des restes de récolte se trouvaient toujours sur place mais il n'y avait plus personne sur place. Interrogé, le propriétaire de l'habitation a expliqué qu'il avait loué son bien à partir de 2016 à la prévenue. Celle-ci avait présenté aux voisins plusieurs hommes qui travaillaient sur place et qui n'ont pas pu être identifiés. Argyro R., elle, a été reconnue sur photo. D'après les constatations des enquêteurs, lesquelles ont servi de base pour fixer le montant à confisquer à la prévenue, trois récoltes ont été réalisées sur place avant que la maison d'Ittre soit désertée par sa locataire et ceux qui travaillaient à l'entretien de la plantation de cannabis qui y avait été installée. (Belga)