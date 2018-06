TC Nivelles - Douze mois avec sursis partiel pour avoir préparé des cocktails Molotov à Tubize

(Belga) Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné mercredi Hossein F., un habitant de Tubize né en 1997, à douze mois de prison et à une amende de 600 euros, avec un sursis partiel portant uniquement sur la moitié de la peine d'emprisonnement. Le 30 octobre 2016, il avait participé à des troubles commis en rue à Tubize à l'occasion d'un match entre les équipes de football de Rebecq et du RWDM. Les supporters tubiziens avaient même préparé des cocktails Molotov et les empreintes du prévenu ont été relevées sur les bouteilles qui avaient été remplies de produit inflammable.

Le centre de Tubize avait connu plusieurs heures agitées ce jour-là, la bande dite du plateau de la gare, à Tubize, affrontant les supporters molenbeekois en rue. En sortant des urgences de l'hôpital de Tubize, des policiers avaient repéré sur un parking six cocktails Molotov prêts à être utilisés. Et peu après, ils ont vu arriver des jeunes tubiziens, poursuivis par des supporters molenbeekois. Un des jeunes a pris une des bouteilles, et l'a jetée en direction de la police. Hossein F. affirmait ne pas faire partie de cette bande mais il a été identifié par des policiers et plus tard dans la nuit, il a été contrôlé à proximité du lieu des faits en possession d'une matraque télescopique. Pour se défendre, il a expliqué qu'il l'avait prise à un supporter du RWDM. En ce qui concerne ses empreintes trouvées sur un cocktail Molotov saisi par la police, il affirmait devant le tribunal qu'il avait sans doute bu dans cette bouteille avant que des inconnus ne la remplissent d'essence. Le jugement rendu mercredi estime que cette version n'est pas crédible.