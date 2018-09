TC Nivelles - Jusqu'à 15 mois de prison pour un vol de bouteilles d'alcool commis à Braine-l'Alleud

(Belga) Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné vendredi par défaut Taoufik Z., un prévenu âgé de 27 ans, à quinze mois dont six mois de prison ferme. Son complice Othmane S., du même âge, écope quant à lui de douze mois d'emprisonnement assortis d'un sursis total. Les deux hommes avaient été arrêtés après un vol avec violence commis au Colruyt de Braine-l'Alleud. Ils avaient tenté de prendre deux sacs de bouteilles d'alcool en juillet dernier, sans se douter qu'ils étaient surveillés. Interceptés par la sécurité du magasin, ils se sont débattus pour fuir avant l'arrivée de la police.

Les deux prévenus étaient tenus à l'oeil dès leur entrée dans la grande surface: ils correspondaient à la description qui circulait dans les Colruyt suite à des vols d'alcool commis dans plusieurs magasins du Brabant wallon et de la région bruxelloise. Et effectivement, en les suivant dans les rayons, les responsables ont constaté qu'ils remplissaient deux sacs entiers de bouteilles d'alcool. Ensuite, un des membres du duo s'est dirigé vers la personne chargée de la caisse pour la distraire, pendant que l'autre tentait de sortir du magasin sans se faire remarquer. Leur manège a échoué à Braine-l'Alleud et lorsqu'ils ont été interpellés par un garde, ils se sont débattus pour tenter de fuir. Taoufik Z., au contraire de son complice, avait déjà des antécédents judiciaires. Aucun des prévenus ne s'est présenté en août dernier pour s'expliquer devant le tribunal correctionnel. Le jugement rendu vendredi à leur égard l'a donc été par défaut. (Belga)