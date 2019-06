TC Nivelles - Jusqu'à 30 mois d'emprisonnement pour un braquage commis dans une librairie de Rebecq

(Belga) Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné mardi Fabio H., un habitant de Rebecq né en 2000, à 30 mois dont 20 mois d'emprisonnement ferme. Son complice Chahid H, un Tubizien âgé de 21 ans, écope de 15 mois dont dix mois de prison ferme. Pour les deux prévenus, le solde de la peine est assorti d'un sursis probatoire les obligeant notamment à trouver un emploi ou à suivre une formation. Accompagnés d'un mineur d'âge, ils ont braqué une librairie de Rebecq le 23 juillet 2018, plaçant le canon d'une arme sur le tempe de la commerçante pour emporter de l'argent et des cigarettes.

Après avoir fait irruption dans la librairie le visage dissimulé sous des cagoules, les jeunes braqueurs ont menacé la commerçante avec une arme pour l'obliger à leur remettre un peu plus de 200 euros. Et un des auteurs en a également profité pour dérober une cinquantaine de paquets de cigarettes. Le 6 août, la police de la zone Ouest Brabant wallon a appris qu'un mineur d'âge qui s'apprêtait à partir en vacances au Maroc distribuait des cigarettes sur le plateau de la gare, à Tubize, en se vantant d'avoir participé à un braquage. Ils ont fait le lien avec les faits de Rebecq et entamé une enquête de téléphonie qui a confirmé leurs soupçons. Après avoir contesté les faits, les deux prévenus majeurs ont avoué du bout des lèvres, à l'audience, leur participation au braquage mais en se rejetant mutuellement la responsabilité principale. Chahid H. avait déjà été condamné à trente mois d'emprisonnement avec sursis pour vol avec violence en juin 2018, soit un mois avant ces nouveaux faits. Quant à Fabio H, deux jours avant les faits de Rebecq, il avait assisté à une audience au cours de laquelle le tribunal de la jeunesse devait statuer à son sujet sur un éventuel dessaisissement. (Belga)