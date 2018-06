TC Nivelles - L'escroc se faisait passer pour le bourgmestre de Villers-la-Ville... depuis la prison

(Belga) Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné mercredi Gaston H., un sexagénaire multirécidiviste en matière d'escroquerie qui est derrière les barreaux depuis 2004, à douze mois d'emprisonnement ferme et à 1.200 euros d'amende. Le 23 octobre 2013, depuis sa cellule à la prison d'Andenne, il a téléphoné à un libraire de Villers-la-Ville et a réussi à se faire passer pour le bourgmestre, expliquant qu'il avait besoin en urgence de codes de recharge pour des cartes de GSM et promettant qu'il viendrait régler un peu plus tard. Il a ainsi réussi, à distance, à obtenir les codes pour 2.000 euros.

Le 4 février 2014, ce professionnel du baratin a fait de même en expliquant cette fois à un autre commerçant local qu'il était l'échevin des travaux de Court-Saint-Etienne et qu'il avait besoin de recharge de GSM pour son service. Le préjudice se montait ce jour-là à 1.400 euros. Dix jours plus tard en revanche, il a tenté à nouveau le coup mais est tombé sur un commerçant plus méfiant. Gaston H. avait déjà été condamné pour des faits d'exacte même nature en juin 2012, ciblant d'autres communes. Et alors qu'il est emprisonné depuis 2004, il a été condamné encore pour escroquerie en avril et mai 2017 à des peines de deux ans de prison à Mons, et à 10 mois de prison à Huy. (Belga)