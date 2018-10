TC Nivelles - Quarante-sept mois de prison ferme pour l'auteur de plusieurs vols avec violence à Wavre

(Belga) Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné mardi K.P., un habitant de Wavre né en 1986, à deux peines de 40 et de 7 mois d'emprisonnement ferme pour sanctionner une série de vols simples et avec violence commis à Wavre de février à mai 2018. L'homme ciblait notamment des femmes seules, auxquelles il demandait de l'aide pour le véhiculer et en profitait pour leur arracher leur sac à main. Arrêté et présenté devant un juge d'instruction, le prévenu avait été remis en liberté sous conditions, avant de récidiver quelques jours plus tard.

A l'audience, K.P. n'a pas nié les nombreux faits qui lui étaient reprochés. Il mettait son comportement délictueux sur le compte d'une consommation excessive de drogue, assurant qu'il ne se reconnaissait pas dans les actes commis, qu'il jugeait lui-même comme "particulièrement scandaleux". "Quand je suis lucide, je me demande comment je peux faire des choses pareilles: c'est tout ce que je déteste. Si on faisait cela à ma mère ou à ma grand-mère, je serais révolté", avait-il commenté sur le banc des prévenus en affirmant qu'il avait désormais tout mis en oeuvre pour que cela ne se reproduise pas. Le tribunal, dans son jugement, fustige le "caractère particulièrement lâche" des agissements du prévenu, soulignant notamment qu'une des dames âgées victime d'un arrachage de sac commis par le Wavrien était tombée en arrière et avait souffert d'une commotion cérébrale. La justice a aussi énuméré aussi les deux suspensions du prononcé, le sursis simple et les deux sursis probatoires dont le prévenu a déjà bénéficié par le passé, sans en tirer la moindre leçon. (Belga)