TC Nivelles - SDF attaqué à la gare de Tubize: une peine de travail de 300 heures

(Belga) Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a accordé lundi une peine de travail de 300 heures à Moussa I., un Tubizien âgé de 19 ans et qui comparaissait pour la troisième fois en quelques mois devant les juridictions pour majeurs. Il avait écopé en novembre dernier de 30 mois avec sursis pour avoir participé à une agression filmée et diffusée sur Facebook dans le souterrain de la gare de Tubize. Cette fois, c'était pour l'agression d'un SDF, qu'il avait dépouillé sous la menace d'un spray au poivre, qu'il devait s'expliquer. Le ministère public, à l'audience, avait requis une peine d'emprisonnement sévère.

Le 30 septembre 2017, Moussa I. avait attiré dans le porche d'un restaurant un SDF qui faisait la manche sur le plateau de la gare de Tubize. En le menaçant avec un spray au poivre, il avait forcé l'homme à lui donner tout son argent. Interrogé par la suite par la police, le Tubizien avait indiqué qu'il ne savait pas pourquoi il avait adopté ce comportement. Le ministère public, lui, évoquait un phénomène de criminalité urbaine et la personnalité problématique du prévenu qui accumule les délits. Après avoir été poursuivi pour un vol de GSM et pour une agression violente sur le plateau de la gare de Tubize, le jeune homme comparaissait pour la troisième fois en correctionnelle alors qu'il est majeur depuis un an. Trente mois d'emprisonnement avec un sursis partiel avaient été requis. Mais le tribunal a choisi lundi de suivre les arguments de la défense en accordant une "dernière chance" au prévenu via une peine de travail. (Belga)