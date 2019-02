TC Nivelles - Trois ans de prison confirmés sur opposition pour l'incendie d'un appartement à Wavre

(Belga) Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a confirmé jeudi, sur opposition, la peine de trois ans de prison ferme qu'il avait précédemment infligée par défaut à Gabriel I., un habitant de Namur né en 1997. Le 3 janvier dernier, alors que l'intéressé était venu s'expliquer devant le tribunal dans le cadre de cette opposition, il avait été arrêté à l'audience et emmené directement en prison. Il était en effet sous le coup d'une mesure d'arrestation immédiate, et recherché pour être entendu dans le cadre d'autres faits. Les trois ans de prison infligés jeudi sanctionnent un incendie volontaire.

Cet incendie avait eu lieu dans un logement situé dans un immeuble à appartements du quartier des Quatre Sapins, dans la nuit du 6 au 7 novembre 2017 à Wavre. Gabriel I, séparé de son ancienne petite amie mais encore très jaloux, s'était introduit chez elle et avait bouté le feu dans cinq endroits différents de l'appartement. Quelques jours auparavant, il avait menacé avec un couteau cette ancienne relation, et un ami de celle-ci. Le jugement rendu jeudi souligne le peu de remise en question dont fait preuve le prévenu, l'extrême gravité des faits et les traits narcissiques et violents relevés par les experts qui ont examinés le prévenu. La peine de trois ans prononcée par défaut est donc maintenue, sans qu'un sursis soit octroyé sur opposition. Dans la foulée du prononcé du jugement, le ministère public a demandé à nouveau l'arrestation immédiate de Gabriel I., mais le tribunal n'a pas fait droit à cette demande.