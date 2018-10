TC Nivelles - Un an de prison avec sursis pour 3 hommes venus à Waterloo commettre des cambriolages

(Belga) Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné mardi Allalou A., 38 ans, Abraham S., 43 ans, et Abraham T., 30 ans, à chacun une peine d'un an d'emprisonnement assortie d'un sursis pour ce qui excède la détention préventive qu'ils ont déjà subies durant près de deux mois au début de l'année 2018. Ces trois hommes originaires du nord de la France avaient été interpellés dans un immeuble de Waterloo, le 24 janvier dernier, en possession de matériel pour commettre des cambriolages.

Le chef de la zone de police avait repéré le manège suspect, dans un quartier résidentiel, du conducteur d'une Mercedes portant une plaque d'immatriculation française. Il avait alors appelé ses hommes en renfort. Outre le suspect au volant du véhicule, deux personnes ont été interceptées au troisième étage d'un immeuble essentiellement occupé par des dames âgées. Les deux hommes étaient en possession d'une boite de sécurité dans laquelle se trouvait notamment un tournevis, des gants et un spray antiagression. Le conducteur de la Mercedes, interrogé par les enquêteurs, a indiqué qu'il avait accepté de conduire ses amis en Belgique pour venir voir des prostituées, et il ne savait pas trop pourquoi il se retrouvait à Waterloo. Le deuxième a précisé qu'il était entré dans l'immeuble par simple curiosité, et le troisième a prétendu que de jolies jeunes filles leur avait donné cette adresse en les priant de les suivre. Après plusieurs semaines de détention préventive, ils ont avoué qu'ils étaient venus sur place pour commettre des cambriolages. Le tribunal correctionnel, en plus des condamnations infligées à chacun des prévenus, a ordonné mardi la confiscation de la Mercedes C 200 appartenant à Allalou A. et à bord de laquelle le trio était venu en Belgique. (Belga)