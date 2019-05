TC Nivelles - Un an de prison ferme pour avoir volé une coque d'iPhone et un jeu chez Colruyt

(Belga) Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné lundi Gérald D., un père de famille de Rixensart né en 1971, à un an de prison ferme. L'homme était poursuivi pour avoir commis un vol à l'étalage, le 12 octobre dernier dans le magasin Colruyt de Wavre. Il était en aveu d'avoir pris une coque de protection pour iPhone ainsi qu'un jeu pour Play Station. Un butin représentant un peu plus de 85 euros, restitué lors de son interpellation à la sortie du magasin. Mais vu le casier judiciaire du prévenu, le ministère public a estimé qu'il n'avait d'autre choix que de requérir un emprisonnement ferme.

Pour l'avocat de la défense, le prévenu ayant remis les objets volés, le magasin n'avait pas subi de préjudice et le dossier était juste "triste": son client touche 1.200 euros par mois d'allocations de mutuelle et ne s'en sort pas pour nourrir sa famille. Le conseil avait dès lors plaidé qu'une peine d'emprisonnement ne changerait rien à la situation, si ce n'est aggraver les ennuis du prévenu. "Cela va le dissuader de recommencer durant deux ou trois semaines, puis je reviendrai devant vous", avait avancé l'avocat de Gérald D. à l'audience. Le ministère public, lui, a relevé que les antécédents de l'intéressé commencent en 1998, avec d'autres peines en 1999, 2001, 2004, 2006, 2012 (40 mois de prison), 2018... La plus récente était une peine de travail, que le prévenu n'a manifestement pas mise à profit. "Je n'ai pas de solution pour les personnes qui ne comprennent pas: en réalité, monsieur s'en fout. Il s'en fout du magasin, de la justice et de tout ce qui arrive", avait requis le substitut en demandant une peine d'emprisonnement ferme. Dans le jugement rendu lundi, pour fixer la hauteur de la peine, le tribunal prend en compte le mépris du prévenu pour la propriété d'autrui, le fléau que représentent les vols pour les commerçants et les consommateurs qui doivent en supporter collectivement les coûts, ainsi que l'état de récidive du prévenu. (Belga)