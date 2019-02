(Belga) Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné mardi Omar E, un habitant de Bruxelles né en 1987, à un an de prison ferme. L'homme était poursuivi pour un énième vol, commis le 30 décembre dernier dans un magasin de lingerie à Waterloo. En soirée, il a pris un socle de panneau de signalisation et s'en est servi pour fracasser la porte vitrée du commerce, où il est rentré pour s'emparer de la caisse. Il se trouve en situation de triple récidive et n'a pas respecté les conditions de libération fixées antérieurement par le tribunal d'application des peines.

Après avoir écopé d'une peine de quatre ans de prison, Omar E. avait été libéré sur base d'un plan de réinsertion, et il s'était notamment engagé à ne plus consommer d'alcool ni de stupéfiants. Lors des faits de Waterloo, il était complètement ivre et les policiers qui l'ont interpellé sur base des indications données ce soir-là par des témoins ont trouvé du cannabis sur le prévenu lors de la fouille. "Je ne me rappelle pas du tout de ce qu'il s'est passé mais j'assume. J'étais sous influence. Je sais que ce n'est pas bien, je ne sais pas pourquoi j'en suis arrivé là après toutes ces années de prison. J'ai fait n'importe quoi alors que ma compagne était enceinte, j'ai encore gâché ma vie et même plus que cela", avait avoué le prévenu à l'audience. Son avocate avait plaidé, en vain, une peine de probation autonome pour que son client puisse bénéficier d'une prise en charge psychiatrique.