TC Tongres - Deux hommes, dont un Fléronnais, condamnés pour trafic de drogue

(Belga) Deux trafiquants de drogue ont été condamnés à trois et deux ans d'emprisonnement. Ils ont traversé à plusieurs reprises la frontière belgo-néerlandaise pour se réapprovisionner. Les deux hommes, l'un de 35 ans originaire de Maasmechelen et un autre de 38 ans venant de Fléron, se voient chacun infliger une amende de 8.000 euros en plus de leur peine de prison.

La police de Lanaken a interpellé les deux hommes lorsqu'ils ont traversé la frontière avec leur véhicule. Quand l'un des deux a baissé sa vitre, une forte odeur de cannabis est sortie de la voiture. Il a immédiatement remis aux policiers un sac contenant deux grammes de cannabis. Dans un compartiment de rangement sous le siège du conducteur, la police a par ailleurs trouvé 341 grammes d'héroïne d'une valeur marchande de 3.600 euros. L'homme originaire de Maasmechelen se rendait plusieurs fois par jour aux Pays-Bas pour se procurer de l'héroïne. Il l'apportait ensuite dans différentes communes de la province de Liège. En cours de route, il contactait son ami qui livrait ensuite la drogue aux consommateurs qui avaient passé commande. (Belga)